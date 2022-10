Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Wohnung/Enforcement Trailer mit Farbe besprüht

Halver (ots)

In der Siedlung Loewen versuchten Unbekannte am Mittwoch, zwischen 10:00 und 17:30 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzubrechen. An der Wohnungstür konnten Hebelmarken erkennt werden. Die Täter gelangten nach derzeitigem Kenntnisstand nicht in die Wohnung. (schl)

Ein in Halver-Schwenke am Seitenstreifen der B229 stehender Enforcement Trailer des Märkischen Kreises wurde zwischen dem 12.10 und 19.10 beschädigt. Der unbekannte Täter besprühte ihn mit Farbe, schlug mehrfach mit einem unbekannten Gegenstand auf ihn ein und beschädigte ihn offenbar durch Hitzeeinwirkung. Entsprechende Beschädigungen konnten durch die alarmierten Polizisten festgestellt werden. Konkrete Hinweise auf einen Täter liegen bisher nicht vor. (schl)

