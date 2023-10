POL-PDKL: Brand einer Imbissbude

Lohnsfeld (ots) - In der Nacht vom 27.10.2023 auf den 28.10.2023 entwendeten bislang unbekannte Täter alle vier Reifen eines auf dem Mitfahrerparkplatz der BAB 63 geparkten Audi. Der PKW wurde auf Pflastersteinen aufgebockt zurückgelassen. Der Schaden beläuft sich ca. 1000 Euro. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

