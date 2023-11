Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Rennradfahrer schwerverletzt

Zell am Harmersbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:40 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Unterentersbacher Straße. Ein Rennradfahrer war gerade dabei die Kreisstraße zu queren, als er mit einem Pkw kollidierte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte der Radfahrer offenbar nicht beachtet, dass er dem Pkw die Vorfahrt gewähren musste. Der Zweirad-Fahrer kam zu Fall und wurde schwerverletzt in ein Klinikum verbracht. Die Ermittlungen dauern weiter an. /ja

