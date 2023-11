Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen eingeleitet -Nachtragsmeldung-

Nach dem mutmaßlich sexuellen Übergriff auf eine 15-Jährige in einer Sporthalle in der Zähringerstraße, wurde der 16 Jahre alte Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg am Mittwoch (15. November) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen den Jugendlichen wurde Haftbefehl wegen Verdachts der Vergewaltigung erlassen, woraufhin er umgehend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Auf erste durchgeführte Vernehmungen stützend soll der Verdächtige das Mädchen zur Begleitung in einen Umkleideraum der Sporthalle überredet und dort das Opfer in eine Toilette gedrängt haben, wo es schließlich zum sexuellen Übergriff gekommen sein soll. Der Tatverdächtige bestreitet die Tat. Am Tatort konnte umfassendes Spuren- und Beweismaterial gesichert werden, welches es nun auszuwerten gilt. Die beiden Jugendlichen sind untereinander bekannt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Dabei werden sowohl belastende als auch entlastende Ermittlungsansätze geprüft.

Pressemitteilung vom 15.11.2023, 10:46 Uhr

Offenburg - Ermittlungen eingeleitet

Nachdem am Dienstagmittag kurz nach 13 Uhr die Meldung über einen Vorfall in einer Sporteinrichtung einging, wurde die Örtlichkeit in der Zähringerstraße von mehreren Polizeistreifen angefahren. Nach ersten Erkenntnissen soll es zu einem sexuellen Übergriff auf eine Jugendliche durch einen nahezu Gleichaltrigen gekommen sein. Noch am Nachmittag wurden die kriminalpolizeilichen Maßnahmen mit der Sachverhaltsklärung und ersten Vernehmungen, wie auch kriminaltechnische Untersuchungen eingeleitet und sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

