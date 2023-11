Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Ichenheim - Pkw im Graben, Zeugenaufruf

Neuried, Ichenheim (ots)

Am späten Mittwochabend gegen 23:35 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Renault-Fahrer die Dundenheimer Straße entlang in Richtung Ichenheim. Am Ortseingang Ichenheim überfuhr der Fahrer ersten Ermittlungen zufolge einen Kreisverkehr und das zugehörige Verkehrszeichen. Anschließend kam der bislang Unbekannte von der Fahrbahn ab und kam in einem Graben zum Stillstand. Der Renault-Fahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro. Nun bittet die Polizei um die Mithilfe von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden von den Beamten des Polizeireiviers Offenburg unter der Nummer 0781 212200 entgegengenommen. /ja

