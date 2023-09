POL-EL: Nordhorn - Pkw entwendet

Meppen (ots) - Von Donnerstag, 17 Uhr bis Freitag, 07:15 Uhr kam es am Franziskusplatz zu einem Einbruch in eine Schule. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Sie entwendeten neben Bargeld auch Schwimmabzeichen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in einer Höhe von 725 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden. Rückfragen ...

