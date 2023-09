Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Meppen (ots)

Am 22. September, gegen 9.30 Uhr, kam es in der Tiefgarage des Krankenhauses Ludmillenstifts in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein grauer Suzuki Vitara an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden, welcher auf etwa 500 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Meppen, Tel. 05931 9490 zu melden.

