POL-EL: Lingen - Geh- und Radweg am Dieksee mit Hakenkreuzen beschmiert

Haselünne (ots) - Mittwoch in der Zeit von 16:55 Uhr bis 18:10 Uhr kam es in der Lingener Straße zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter zerkratzten die komplette Beifahrerseite eines auf dem Parkplatz am Sportgelände abgestellten Pkw Audi. Es entstand ein Schaden in einer Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in ...

