POL-OG: Hofstetten - Witterungsbedingungen unterschätzt

Iffezheim (ots) - Am Mittwochabend kam es im "Wittweg" in Iffezheim zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte. Ein 37-jähriger SEAT-Fahrer suchte einen Parkplatz und fuhr offenbar rückwärts auf einen geparkten Opel. Durch den Aufprall wurde der Opel auf den Gehsteig geschoben, es entstand ein Gesamtschaden von circa 10.000 Euro.

