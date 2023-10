POL-EU: Fahrzeug überschlug sich mehrfach

Bad Münstereifel (ots) - Ein Mann (63) aus Bad Münstereifel befuhr am Montag (30. Oktober) mit seinem Pkw gegen 15.55 Uhr die Landstraße 165 in Fahrtrichtung Wasserscheide. Aus ungeklärter Ursache kam er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er einen Leitpfosten. Der Mann verletzte sich, wurde von der Feuerwehr gerettet und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. ...

