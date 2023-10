POL-PPTR: Diebstahl aus Pkw

Traben-Trarbach (ots) - Am Freitag, dem 27. Oktober, zwischen 7 und 14:20 Uhr brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Friedhofstraße in Traben-Trarbach ein. Die Tatverdächtigen verschafften sich über die Terrasse Zugang zum Gebäude und entwendeten unter anderem einen Tresor. Aufgrund der Größe und des Gewichtes des Tresors ist davon auszugehen, dass mehrere Personen an der Tat beteiligt waren und ...

