POL-ME: 28-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt - Langenfeld - 2305041

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 14. Mai 2023, wurde ein 28-jähriger E-Scooter-Fahrer bei einem Sturz schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Das war geschehen:

Gegen 05:25 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass der Fahrer eines E-Scooters auf der Kronprinzstraße Schlangenlinien fahre und bereits mehrfach gestürzt sei. Noch vor Eintreffen der eingesetzten Beamten stürzte der Fahrer in Höhe der Arnold-Höveler-Straße erneut. Hierbei verletzt sich der 28-jährige Langenfelder so schwer, dass alarmierte Rettungskräfte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen mussten.

Da Anhaltspunkte für eine Fahruntüchtigkeit infolge einer Alkoholisierung des Langenfelders vorlagen, ordneten die Beamten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 28-Jährigen ein und stellten den E-Scooter zur Eigentumssicherung sicher.

