POL-EU: Euskirchenerin bei Unfall mit zwei Pkw verletzt

Kall (ots) - Am Sonntag, den 29. Oktober, wurde gegen 8.25 Uhr, ein ausgebrannter Pkw in einem Wendehammer in der Tanbergstraße in Kall aufgefunden. Unbekannte hatten den unverschlossenen Pkw zuvor von einem frei zugänglichen Firmengelände in Schleiden entwendet. Der Schlüssel lag auf dem Fahrersitz. Augenscheinlich wurde das Feuer von niemanden bemerkt. Der ausgebrannte Pkw wurde sichergestellt. Es wurden Anzeigen ...

