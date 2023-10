POL-EU: 46-Jähriger festgenommen - Drogenplantage und Diebesgut aufgefunden

Weilerswist (ots) - Im Zeitraum von Montag (2. Oktober), 10 Uhr bis Samstag (28. Oktober), 10 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Metzgerei auf der Bonner Straße in Weilerswist einzubrechen. Hierzu wurde mehrfach an der Nebeneingangstür der Metzgerei gehebelt. Die Unbekannten gelangten jedoch nicht in die Metzgerei. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

