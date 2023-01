Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Einbruch in Gemeindehaus

Hildesheim (ots)

Alfeld (vos) - In der Nacht von Dienstag, 24.01.2023, auf Mittwoch, 25.01.2023, kam es in Alfeld in der Straße Am Mönchehof zu einem Einbruch in das dortige Gemeindehaus. Der Täter hebelte dabei zwei Türen auf und gelangte so in ein Büro, aus dem insbesondere Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet wurde. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der 05181-9116-115 mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen.

