Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Mösbach, L88 - Riskantes Überholmanöver mündet in Unfallflucht; Hinweise erbeten

Achern, Mösbach, L88 (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben nach einem gefährlichen Überholmanöver eines bislang noch unbekannten Verkehrsteilnehmers Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht eingeleitet und bitten in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Der oder die Unbekannte soll am Mittwoch in der Renchtalstraße zwischen Mösbach und Oberachern eine Fahrzeugkolonne von drei Fahrzeugen überholt haben. Knapp einen Kilometer nach dem Ortsausgang Mösbach musste der Überholende aufgrund Gegenverkehrs einscheren und kollidierte hierbei mit dem BMW einer 66-Jährigen. Während die Mittsechzigerin mit dem Schrecken davonkam, entstand an ihrem BMW ein Schaden von etwa 6.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zu dem nun gesuchten Fahrzeug und dessen Fahrer/Fahrerin liegen derzeit keinerlei Hinweise vor. Mögliche Zeugen des Vorfalls oder wer durch die riskante Fahrweise des Geflüchteten gefährdet wurde, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 bei den Ermittlern.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell