Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Tageswohnungseinbrüche

Die Polizei sucht Zeugen

Geldern-Veert (ots)

Am Freitag (5. Januar 2024) zwischen 11:00 Uhr und 20:00 Uhr begingen unbekannte Täter im Bereich Veert drei Wohnungseinbrüche zur Tageszeit. Sie drangen jeweils in die Räumlichkeiten ein und suchten in Schränken und Schubladen nach Beute. Anschließend entwendeten die Unbekannten Bargeld oder Schmuck aus den Wohnungen und entkamen unerkannt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Beobachtungen geben können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

