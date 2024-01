Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Radfahrer

73-Jährige schwer verletzt

Kevelaer (ots)

Am Samstag (6. Januar 2024) gegen 14:15 Uhr überquerte eine 73-jährige Frau aus Den Haag (NL) die Marktstraße, einen verkehrsberuhigten Bereich, in Richtung des Roermonder Platzes. Zeitgleich befuhr ein 49-jähriger Mann aus Kevelaer mit seinem Fahrrad die Marktstraße in Richtung Bahnstraße. Dabei stießen die Personen zusammen, wobei die 73-Jährige stürzte und sich schwer verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell