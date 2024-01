POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Fahrraddiebstahl- Wer kennt den Mann auf den Bildern?

Geldern (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch (3. Januar 2024), 21:45 Uhr und Donnerstag (4. Januar 2024) 17:00 Uhr kam es am Südwall in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein weißer Ford Fiesta, welcher in einer Parkbucht in Fahrtrichtung Westwall abgestellt gewesen war, einer 42-jährgen Halterin am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht ...

