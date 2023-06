Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Mann beleidigte Einsatzkräfte und schlug nach ihnen

Warendorf (ots)

Am Mittwochabend (28.6.2023, 22.45 Uhr) nahmen Polizisten einen Mann in Gewahrsam, der auf der Ennigerstraße in Vorhelm angetroffen wurde. Der 38-Jährige hatte Medikamente und Alkohol konsumiert, was den Einsatzkräften bekannt war. Deshalb forderten sie einen Rettungswagen für den Mann an, der sich zwischenzeitlich zum Schlafen auf den Radweg gelegt hatte. Als sich die Rettungskräfte um den Ennigeraner kümmern wollten, verhielt er sich aggressiv, lehnte die Hilfe ab und beleidigte die Rettungskräfte. Der 38-Jährige erhielt einen polizeilichen Platzverweis für den Geh- und Radweg entlang der Kreisstraße 1, damit weder er selbst noch andere gefährdet werden. Nun verhielt sich der Ennigeraner aggressiv gegenüber den Polizisten, unterschritt den Sicherheitsabstand und schlug nach ihnen. Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte den deutlich alkoholisierten Uneinsichtigen in Gewahrsam. Auf der Fahrt dorthin beleidigte der Mann die Einsatzkräfte, die Ermittlungsverfahren gegen ihn einleiteten.

