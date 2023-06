Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Geld an Kurier übergeben - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Zeugen gesucht, die am Mittwoch, 28.6.2023, zwischen 10.00 Uhr und 16.30 Uhr auf der Wichernstraße in Sendenhorst eine Geldübergabe beobachtet haben. Dieser Übergabe ging ein Schockanruf voraus. Bei diesem forderten Unbekannte Geld von einer Seniorin, weil ihr erwachsenes Kind eine Frau bei einem Verkehrsunfall getötet haben soll. Die Sendenhorsterin schenkte dem betrügerischen Anruf Glauben und übergab einem Mann wie gefordert Geld. Der Kurier ist geschätzt 40 bis 45 Jahre alt, 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, hat schwarze kurze Haare, ist südländischen Typs, stabil gebaut, trug ein weißes T-Shirt und eine dunkle Hose. Wer hat den Tatverdächtigen am Mittwoch im Bereich der Wichernstraße gesehen? Wer kann Angaben zu dem Gesuchten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

In diesem Zusammenhang erneut die Warnung vor Betrug am Telefon.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Beenden Sie sofort das Gespräch,

o wenn Sie nach Geld oder Wertgegenständen gefragt werden,

o wenn die 110 mit einer Vorwahl oder ohne im Display erscheint und/oder

o wenn der unbekannte Anrufer Sie zur Verschwiegenheit auffordert.

- Erstatten Sie Strafanzeige! - Sprechen Sie mit Ihren älteren Angehörigen über die Betrugsmaschen, wie falscher Amtsträger oder Enkel.

