Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Fahrzeugführer eines VW Golf Plus gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer oder die Fahrerin eines VW Golf Plus nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, 28.6.2023, 14.30 Uhr in Warendorf, Brinkstraße/Beitelbrink ereignet hat. Eine 26-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Brinkstraße und bog nach links auf die Straße Beitelbrink ab. Der gesuchte graue oder silberne Pkw befand sich hinter der Warendorferin und fuhr rechts an dem schwarzen Skoda Octavia der 26-Jährigen vorbei. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Autos. Am Skoda entstand ein Schaden am Heckbereich. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. An dem Pkw befand sich ein Kennzeichen mit der Städtekennung WAF und dem weiteren Buchstaben B. Wer kann Angaben zu dem gesuchten VW Golf Plus und dem möglichen Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

