Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Kind nach Verkehrsunfall gesucht

Warendorf (ots)

Die Polizei sucht ein Kind, dass am Mittwoch, 28.6.2023, 12.25 Uhr an einem Verkehrsunfall in Warendorf, Alte Schulstraße/Lange Kesselstraße beteiligt war. Eine 29-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Schulstraße und bog nach rechts auf die Lange Kesselstraße ab. In dem Bereich standen mehrere Abfalltonnen, hinter denen plötzlich das unbekannte Kind auf die Straße lief. Um einen Unfall zu verhindern, wich die Lippetalerin nach rechts aus und fuhr gegen einen Poller. Dadurch wurden der Poller und das Auto beschädigt. Das Kind lief weg in Richtung Kurze Kesselstraße. Der Junge ist geschätzt 1,00 Meter bis 1,10 Meter groß, circa fünf bis sechs Jahre alt, hat dunkelblonde Haare und trug eine blaue Jeans und ein braunes oder beiges T-Shirt. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem gesuchten Jungen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell