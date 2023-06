Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrer spät abends auf der Beckumer Straße zu schnell unterwegs

Warendorf (ots)

Drei zu schnelle fahrende Autofahrer auf der Beckumer Straße in Ahlen gerieten am späten Dienstagabend (27.6.2023, 23.00 Uhr bis 0:05 Uhr) in das Visier der Polizei. Einsatzkräfte führten dort nach Bürgerhinweisen eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Gegen 23.20 Uhr wurde ein 22-jähriger Ahlener angehalten, da er mit seinem Pkw zu schnell war. In dem Kontrollbereich sind 50 km/h erlaubt und der junge Mann überschritt die Höchstgeschwindigkeit zwischen dem Gebrüder-Kerkmann-Platz und dem Mammutpfad um 42 km/h. Gut zehn Minuten später hielten die Beamten den nächsten Raser an. Ein 21-jähriger Ahlener Autofahrer war mit einer Überschreitung von 31 km/h ebenfalls deutlich zu schnell. Eine dritte Geschwindigkeitsüberschreitung von 12 km/h wurde mit einem Verwarngeld geahndet. Die beiden Ahlener dagegen müssen mit einem deutlich höheren Bußgeld rechnen, dazu kommen Verwaltungsgebühren, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.

Die Polizei wird weiterhin die Geschwindigkeit auf den Straßen in unserem Kreis kontrollieren. Auch auf der Beckumer Straße in Ahlen. Denn zu schnelles Fahren ist eine der Ursachen für schwere Verkehrsunfälle mit gravierenden Folgen. Verkehrsteilnehmer müssen deshalb zu jeder Zeit an jedem Ort mit Geschwindigkeitsmessungen rechnen. Deshalb: brems dich und rette Leben!

