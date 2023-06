Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Doppel-Kinderwagen schiebende Fußgängerin gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird eine Doppel-Kinderwagen schiebende Fußgängerin, die am Mittwoch, 28.6.2023, 17.10 Uhr an einem Unfall auf der Nordstraße in Beckum beteiligt war. Ein 26-Jähriger Radfahrer befuhr die Nordstraße in Richtung Stadtzentrum. In Höhe der Ladestraße beabsichtigte die unbekannte Fußgängerin mit dem Doppel-Kinderwagen die Nordstraße zu überqueren. Der Radfahrer wollte dieser ausweichen und fuhr dabei gegen den Pkw einer 18-jährigen Beckumerin, die in gleicher Richtung fuhr. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich. Rettungskräfte brachten den Beckumer zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Am Fahrrad und Auto entstand ein geschätzter Sachschaden von 550 Euro. Die unbekannte Fußgängerin ging weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern, obwohl sie von Zeuginnen angesprochen worden war.

Die Gesuchte hat blonde Haare, ist circa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß, trug ein gelbes Kleid mit Blumendruck, spricht gebrochen deutsch und war mit einem Doppel-Kinderwagen, in dem sich zwei Kleinkinder befanden, unterwegs.

Wer kann Angaben zu der gesuchten Fußgängerin mit dem Doppel-Kinderwagen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

