Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter-Ausflug endet mit Strafanzeige und Untersagung der Weiterfahrt

Bild-Infos

Download

Lambrecht/ Pfalz (ots)

Am 06.03.2023 um 20:30 Uhr konnten ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger in der Beerentalstraße in 67466 Lambrecht/Pfalz mit ihren E-Scootern einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen werden. An dem E-Scooter des 17-Jährigen, welcher durch diesen zuvor geführt wurde, war ein Versicherungskennzeichen aus dem letzten Versicherungsjahr angebracht, weshalb dieser sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten muss. Dieser schob seinen E-Scooter sodann nach Hause. Der E-Scooter des 20-Jährigen wurde durch diesen vor der Kontrolle lediglich geschoben, verfügte jedoch über kein Versicherungskennzeichen. Ferner stand der junge Mann unter dem Einfluss von Cannabis, weshalb diesem die Weiterfahrt untersagt wurde und dessen E-Scooter einem Bekannten übergeben wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell