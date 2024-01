POL-BOR: Weitere Versammlung am 08.01.24 angezeigt - Weitere Versammlung am 08.01.24 angezeigt

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Dibeliusstraße; Tatzeit: 05.01.24, ca. 20.50 Uhr; Am Freitagend sprengten noch unbekannte Täter gegen 20.50 Uhr auf der Dibeliusstraße einen Zigarettenautomaten. Ein Zeuge sah zwei junge Männer davonrennen. Beide hatten Rucksäcke dabei und einer trug weiße Sportschuhe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr) Kontakt für Medienvertreter: ...

