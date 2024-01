Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Diebstahl auf Baustelle

Unbekannte haben sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen Zutritt zu einem Baustellengelände in der Meersburger Straße in Fischbach verschafft und dort zwei Rüttelplatte gestohlen. Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Diebe zum Aufladen der rund 150 und 580 Kilogramm schweren Maschinen einen Bagger der Baustelle nutzten. Der Diebstahlsschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Zeugen, die insbesondere zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07545/1700 beim Polizeiposten Immenstaad zu melden.

Überlingen

Alkoholisierter Radfahrer verletzt sich bei Sturz

Weil er am Dienstagabend betrunken mit seinem Rad gestürzt ist, ermittelt die Polizei Überlingen gegen einen 49-jährigen Radfahrer. Der Mann fuhr in der Johann-Kraus-Straße auf dem Gehweg, verlor die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich mehrere Schürfwunden sowie eine Kopfplatzwunde zu und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht einer Alkoholisierung des 49-Jährigen, was die darauffolgende Atemalkoholmessung mit knapp zwei Promille bestätigte. Der Radler musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Überlingen

Mitarbeiterin wird Opfer von dreister Betrugsmasche

Nachdem eine Frau Anfang der Woche Opfer eines Telefonbetrugs wurde, ermittelt die Polizei und warnt. Eine unbekannte Anruferin kontaktierte die Mitarbeiterin eines Geschäfts im Überlinger Bereich und gab an, dass es bei verschiedenen Bezahlkarten zu technischen Problemen gekommen sei. Da eine manuelle Korrektur oder Entwertung notwendig sei, wäre es erforderlich, die Guthaben-Codes freizuschalten und am Telefon zu übermitteln. Die Frau kam der Forderung im guten Glauben nach, wodurch ein finanzieller Schaden im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich entstand. Als der Betrug aufflog, erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Seien Sie misstrauisch, wenn sie am Telefon auf angeblich ungültige Wertkarten oder technisch defekte Geräte angesprochen werden. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Sollten Sie aufgefordert werden, Codes zu übermitteln, legen Sie umgehend auf. Wählen Sie selbst die Nummer des Anbieters der Karten oder Dienstleisters der vermeintlich defekten Geräte und vergewissern Sie sich dort von der Richtigkeit des Anliegens. Sollten Sie bereits Codes übermittelt haben, kontaktieren Sie unverzüglich diese Anbieter zur Stornierung der übermittelten Codes und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

