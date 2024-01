Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines Einfamilienhauses

Uslar (ots)

USLAR, (go), OT SCHLARPE, KIRCHWEG, Dienstag, der 16.01.2024, zwischen 00:00 Uhr und 04:00 Uhr. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in einem Einfamilienhaus im Kirchweg des OT Schlarpe, zu einem Brand. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet das Einfamilienhaus in Brand. Das Haus brannte vom Erdgeschoss bis ins Dach aus. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus. Die ortsansässigen Feuerwehren aus Uslar, Schlarpe, Gierswalde, Volpriehausen und Delliehausen waren vor Ort. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Der Brandschaden beläuft sich auf ca. 75.000 Euro.

