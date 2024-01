Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Jugendlicher legt sich auf Fahrbahn - Polizei sucht Zeugen

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand hat sich ein 16-Jähriger befunden, der sich am Montag kurz nach 17 Uhr in der Schwanenstraße auf die Fahrbahn gelegt hat. Eine Autofahrerin konnte rechtzeitig anhalten, weitere Fahrzeuglenker mussten eine Gefahrenbremsung einleiten. Im weiteren Verlauf legte sich der Jugendliche auf die Motorhaube eines stehenden BMW, bevor er auf das nahegelegene Gleisbett lief und sich dort hinlegte. Erst als ein Zug nahte, sprang der 16-Jährige im letzten Moment von den Gleisen. Eine alarmierte Polizeistreife brachte den Teenager in eine Fachklinik. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein und bitten Zeugen sowie etwaige Geschädigte der Vorfälle, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Vorrang nicht beachtet - Unfall

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag kurz nach 18 Uhr in der Jahnstraße ereignet hat. Eine 27 Jahre alte VW-Eos-Fahrerin wollte nach links in die Goethestraße abbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden 32-jährigen VW-Caddy-Lenkers und kollidierte mit diesem frontal. Beide Fahrzeuge, an denen insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Vorsorglich wurden die Beteiligten an der Unfallstelle vom Rettungsdienst betreut.

Ravensburg

Fahrerflucht

Nicht unerheblichen Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagfrüh in der Kirchstraße an einem VW hinterlassen. Der Unbekannte prallte gegen die rechte Fahrzeugfront des abgestellten VW und fuhr nach dem Unfall davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Weingarten

Frau wird Opfer von Betrügern - Polizei warnt vor vermeintlichen Geldanlagen

Einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag hat eine 49-Jährige in jüngster Zeit an Betrüger überwiesen. Die Betrüger nahmen mit der Frau wegen eines angeblichen Arbeitsangebots Kontakt über deren Mobiltelefon auf. Im weiteren Verlauf wurde die 49-Jährige einer Chatgruppe hinzugefügt, in der sich die vermeintlichen Mitglieder über Geldanlagen und Renditen im zweistelligen Prozent-Bereich austauschten. Die 49-Jährige ließ sich davon überzeugen und transferierte ihr Erspartes auf verschiedene Wallets, die die Betrüger im Chat empfohlen hatten. Die Folge war, dass diese darauf Zugriff hatten und das Geld der 49-Jähren abschöpften. Die Polizei warnt daher erneut vor Geldanlagen mit utopischen Renditen. Erkundigen Sie sich über marktübliche Verzinsungen, gewähren Sie niemandem Zugriff auf Ihre Konten und geben sie keine sensiblen Daten preis. Unter www.polizei-beratung.de finden Sie weitere Informationen und Tipps zu dieser und ähnlichen Betrugsformen.

Baienfurt

Täter geht Polizei ins Netz - weitere Anzeigen sind die Folge

Beamte des Polizeireviers Weingarten haben am Montag kurz nach 19.30 Uhr einen 21-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, die Scheibe eines Fahrzeugs in der Baindter Straße eingeschlagen zu haben. Zeugen hatten die Tat beobachtet und die Polizei verständigt, die den 21-Jährigen in unmittelbarer Nähe antreffen konnte. Bei den weiteren Maßnahmen fanden die Polizisten bei dem Tatverdächtigen eine kleine Menge Marihuana. Weil an der Jacke des 21-Jährigen noch die Magnetsicherung zum Zwecke der Diebstahlssicherung angebracht war, nahmen die Beamten diese genauer unter die Lupe und stellten fest, dass die Jacke zuvor in einem Geschäft gestohlen worden war. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierungen nahm die Polizeistreife den 21-Jährigen schließlich in Gewahrsam. Er musste die Nacht in der Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Der Mann muss nun mit Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, Diebstahls und Besitzes von Betäubungsmittel rechnen. Zudem kommt auf ihn die Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung bei der Polizei zu.

Altshausen

Vorfahrt missachtet

Sachschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 11 Uhr auf der B 32 entstanden. Ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer wollte von Ingenhart kommend nach links in Richtung Altshausen auf die Bundesstraße einbiegen und übersah dabei den Dodge Ram eines 27-Jährigen, der auf der B 32 ebenfalls in Richtung Altshausen unterwegs war. Bei der Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Wangen

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag kurz nach 8 Uhr auf der L 320 bei Niederwangen ereignet hat. Ein 56 Jahre alter Hyundai-Lenker hielt an der Kreuzung mit der Landesstraße von Niederwangen kommend an. Ein 31-jähriger Skoda-Fahrer signalisierte, dass er in Richtung Niederwangen abbiegen möchte, indem er den Blinker setzte. Im letzten Moment entschied sich der 31-Jährige jedoch um und fuhr weiter geradeaus. Der 56-Jährige ging indes davon aus, dass der Skoda-Fahrer abbiegt und bog seinerseits auf die Landesstraße ein, um nach links in Richtung Wangen zu fahren. Dabei kam es zur wuchtigen Kollision der beiden Fahrzeuge, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Der 56-Jährige sowie die 68 Jahre alte Beifahrerin im Skoda erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen lud die beiden Pkw auf.

Bodnegg

Baumstämme geraten in Brand

Mehrere Baumstämme sind am vergangenen Wochenende bei Schmitten in Brand geraten. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Besitzer eines unbewohnten landwirtschaftlichen Anwesens am Samstag in einer Feuerschale Reisig verbrannt. Am Montagmorgen gegen 7 Uhr teilte eine Anwohnerin über Notruf brennende Baumstämme, die hinter dem Anwesen gelagert waren, mit. Bei den Löscharbeiten stellte sich heraus, dass ein Unbekannter mutmaßlich Glutreste aus der Feuerschale nahm und damit die Stämme entzündete. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07529/97156-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Kißlegg

Mann verliert Erspartes bei vermeintlicher Geldanlage

Über 50.000 Euro hat ein 60-Jähriger verloren, der einem mutmaßlichen Betrüger sein Geld anvertraut hat. Über soziale Medien wurde der Mann auf eine vermeintlich lukrative Geldanlage aufmerksam und nahm Kontakt mit einem angeblichen Finanzberater auf. Dieser offenbar psychologisch geschulte Betrüger gewann in der Folge im Laufe mehrerer Wochen das Vertrauen des 60-Jährigen. Das Opfer lud sich mehrere Anlage-Apps auf sein Smartphone und eröffnete dort Konten, auf denen er sein Geld in Bitcoins anlegte. Über das Wallet des Smartphones verwaltete er die Bitcoins. Auf noch nicht bekannte Art und Weise gelang es den Betrügern, Zugriff auf das Wallet zu erlangen und dem 60-Jährigen vorzugaukeln, erhebliche Gewinne erlangt zu haben. Erst als sich der Mann die Bitcoins veräußern wollte, erkannte er, dass das Konto leergeräumt war und erstattete Anzeige bei der Kriminalpolizei. Diese warnt vor vermeintlichen Finanzberatern und Geldanlagen mit vermeintlich hohen Renditen. Betrüger machen sich insbesondere die sozialen Medien zunutze, um Menschen zur Anlage ihres Ersparten zu bewegen. Hier ist jedoch Vorsicht geboten: Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen hohe Renditen in Aussicht gestellt werden. Gewähren Sie Fremden niemals Zugriff auf Ihre Konten und geben Sie keine sensiblen Daten preis. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

