Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Senior beim Rückwärtsrollen eingeklemmt

Mit leichten Verletzungen ist ein 70 Jahre alter Mann nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 12.30 Uhr in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Senior saß zum Unfallzeitpunkt auf einer Bank am Parkplatz der St.-Konrad-Schule in der Straße "Am Sonnenbüchel". Ein 74-jähriger BMW-Lenker wollte auf dem Parkplatz sein Fahrzeug starten, als dieses aus noch ungeklärter Ursache außer Kontrolle geriet und rückwärtsfuhr. Dabei fuhr der Wagen über einen Bordstein und kollidierte mit der Bank, auf der der 70-Jährige saß. Der Senior erlitt Verletzungen im Bereich der Beine. Weitere Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden fiel gering aus. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an.

Ravensburg

Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Dienstag gegen 22.30 Uhr auf der B 30 ereignet hat. Ein 27-jähriger VW-up-Fahrer erkannte zwischen den Anschlussstellen Ravensburg-Nord und Weingarten zu spät, dass ein vorausfahrender 36 Jahre alter VW-Golf-Lenker verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr auf. Während der 27-Jährige unverletzt blieb, mussten der Golf-Fahrer und dessen 21-jähriger Beifahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden Fahrzeuge.

Weingarten

Auffahrunfall - Verursacher unter Drogen

Deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss hat eine Polizeistreife am Dienstag bei einem 19-Jährigen festgestellt, der kurz nach 17 Uhr in der Schussenstraße mit seinem Mercedes dem Nissan eines vorausfahrenden 63-Jährigen aufgefahren ist. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro, die Beteiligten blieben unverletzt. Der 19-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und hat mit einem empfindlichen Bußgeld sowie einem mehrwöchigen Fahrverbot zu rechnen.

Isny

Opfer verliert bei Betrug knapp 2.000 Euro

"Hallo Mama, ich habe eine neue Nummer...". Etliche Bürger haben in den vergangenen Wochen und Monaten eine Nachricht mit diesem oder ähnlichem Wortlaut auf ihr Mobiltelefon bekommen. Doch nicht das eigene Kind, sondern Betrüger stecken hinter dem Absender der Nachricht. Eine solche wurde einer 62-Jährigen im Laufe der Woche zum Verhängnis. Die Frau vertraute darauf, dass die Nachricht von ihrer Tochter stammte und ging auf eine weitere Kommunikation mit dem Absender ein. Dieser bat im weiteren Verlauf darum, eine Rechnung für ihn zu begleichen. Die 62-Jährige kam daraufhin der Bitte ihrer vermeintlichen Tochter nach und überwies knapp 2.000 Euro auf ein Konto. Obwohl die Frau im Anschluss Anzeige bei der Polizei erstattete, konnte die Überweisung nicht rückgängig gemacht werden. Die Polizei warnt daher erneut vor dieser Betrugsmasche. Nehmen Sie im Zweifelsfall Kontakt mit ihren Angehörigen auf, und zwar auf den Ihnen bekannten Rufnummern. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und überweisen Sie kein Geld an fremde Konten. Weitere Informationen zu dieser Betrugsform und anderen Betrugsmaschen erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de.

Leutkirch

Einbruchsversuch

In ein Wohnhaus in der Seilerstraße haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Freitag und Dienstag versucht, einzubrechen. An der Haustür stellte eine alarmierte Polizeistreife Hebelspuren fest. Warum die Täter von ihrem Vorhaben abgelassen haben, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die im Bereich des Einfamilienhauses im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Leutkirch

Radfahrerin übersehen - Unfall

Leichte Verletzungen hat eine 69 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in der Isnyer Straße erlitten. Ein 70-jähriger Citroen-Fahrer wollte kurz nach 15 Uhr von der Haydnstraße in Richtung Stadtmitte abbiegen und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte Radlerin. Die Frau stürzte und wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert.

Bad Wurzach

Eisplatte trifft Pkw - Verursacher fährt weiter

Eine Eisplatte hat sich am Dienstag kurz nach 11.30 Uhr auf der L 265 zwischen Arnach und Brugg vom Dach eines Lkw gelöst und ist auf den VW Tiguan einer entgegenkommenden 73-Jährigen gefallen. Während der VW unter anderem an der Windschutzscheibe erheblich beschädigt wurde, fuhr der Fahrer des Lkw unbeirrt weiter. Eine Polizeistreife konnte den Lkw ausfindig machen und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 61-jährigen Fahrer wegen Unfallflucht ein. Am Tiguan entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, ein Abschleppunternehmen lud den Wagen auf. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Aitrach

Vorfahrt missachtet - hoher Sachschaden

Auf rund 35.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße entstanden ist. Eine 59-jährige Mercedes-Fahrerin wollte gegen 15 Uhr vom St.-Konrad-Weg nach links in Richtung Ortsmitte abbiegen und übersah dabei den Audi eines 52-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Bei der wuchtigen Kollision wurde niemand verletzt, der Audi musste aufgrund erheblicher Beschädigungen an der Front abgeschleppt werden.

