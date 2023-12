Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim

Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer kollidiert mit einer Straßenbahn

Schriesheim (ots)

Am Sonntag kam es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn. Ein 69-jähriger Ford-Fahrer befuhr die Talstraße in Richtung B3. An der dortigen Einmündung missachtete er das Rotlicht und stieß mit einer, nach Heidelberg fahrenden, Straßenbahn zusammen. Trotz einer eingeleiteten Notbremsung des 25-jährigen Straßenbahnfahrers konnte der Unfall nicht verhindert werden. Glücklicherweise wurden hierbei weder die beiden Fahrer, noch die ca. 30 Fahrgäste, verletzt.

Sowohl am PKW, als auch an der Straßenbahn, entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Verkehrsunfall wurde durch das Polizeirevier Weinheim aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell