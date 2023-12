POL-MA: Wiesloch: Eichelweg, Brandausbruch im Gewerbegebiet; PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidium Mannheim. Am Freitagabend, dem 22.12.2023, konnte ein 42-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden, nachdem er gegen 18 Uhr unberechtigt in die Wohnung eines Ehepaares in der Cheliusstrraße ...

mehr