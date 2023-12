Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6

Dielheim - Verkehrsunfall mit Personenschaden auf nasser Fahrbahn

Dielheim (ots)

Am Sonntag, gegen 10:30 Uhr, verlor ein 21-Jähriger, der mit seinem Peugeot auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs war, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Aufgrund von nicht vorschriftsmäßiger Bereifung und nasser Fahrbahn kam der Fahrer von der Fahrbahn ab, touchierte zunächst die Betongleitwand auf der linken Fahrbahnseite und schleuderte anschließend gegen die Schutzplanke auf der rechten Fahrbahnseite. Glücklicherweise wurde der Fahrer nur leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro.

Der Verkehrsunfall wurde durch den Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf, aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell