Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Lkw kollidiert mit einem Baum

L3002 Schleiz - Zollgrün (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 23:30 Uhr auf der Landstraße von Schleiz in Richtung Zollgrün zu einem Verkehrsunfall. Ein 43-Jähriger kam mit seinem Sattelzug vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Fahrbahn von der Landstraße ab und kollidierte mit einem Baum. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Fahrer schwer und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw musste in der Folge durch einen Abschleppdient geborgen werden.

