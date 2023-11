Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

L1150 Haselbach - Georgshütte (ots)

Gestern Nachmittag kam es gegen 16:15 Uhr auf der Landstraße zwischen Haselbach und Georgshütte zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-Jähriger kam mit seinem Pkw in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem dort befindlichen 42-jährigen Autofahrer. Ein 30-Jähriger wich dem Verkehrsunfall mit seinem Fahrzeug in der Folge aus und kam von der Fahrbahn ab. Insgesamt verletzten sich bei dem Unfall 4 Personen leicht. Die beiden Fahrzeuge, welche frontal kollidierten, mussten abgeschleppt werden. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

