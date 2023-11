Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Frontalzusammenstoß

B2 Dobareuth - Juchhöh (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 18:30 Uhr auf der B2 zwischen Dobareuth und Juchhöh zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-Jähriger kam mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden 47-jährigen Autofahrer. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beiden Personen leicht. An den Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden und diese mussten abgeschleppt werden. Es kam an der Unfallstelle für nahezu zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell