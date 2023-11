Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einsetzender Winter führt zu zahlreichen Verkehrsunfällen im Saale-Orla-Kreis

Saale-Orla-Kreis (ots)

Mittelpöllnitz:

Am Freitag gegen 12:30 Uhr beabsichtigte ein 32-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Skoda von der Schulstraße in die Gartenstraße abzubiegen. Da er jedoch noch Sommerreifen montiert hatte, rutschte das Fahrzeug in eine Gartenmauer. Dabei entstanden etwa 2000 Euro Sachschaden am Pkw und 1000 Euro an der Gartenmauer. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Wurzbach:

Am Freitag gegen 13:00 Uhr fuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Opel von Heberndorf in Richtung Wurzbach. Auf der Gefällestrecke kurz vor dem Ortseingang kam er auf der winterglatten Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab, wo sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro. Es musste durch einen Abschleppdienst mittels Kran geborgen werden. Der Fahrer zog sich leichte Prellungen zu.

Eliasbrunn:

Am Freitag gegen 16:30 Uhr fuhr ein 34-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Mercedes von Oberlemnitz nach Eliasbrunn. Am Ortseingang hatte er die Absicht dem Straßenverlauf nach rechts zu folgen. Dies misslang auf der winterglatten Fahrbahn jedoch, sodass er in der Kurve geradeaus fuhr und mit einem Verkehrsschild kollidierte. Dabei entstand ca. 1000 Euro Sachschaden am Fahrzeug und etwa 100 Euro am Verkehrsschild. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Klettingshammer:

Am Samstag gegen 02:00 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer die B90 von Zschachenmühle in Richtung Klettingshammer. In einer Linkskurve geriet er auf der winterglatten Fahrbahn nach rechts in die Leitplanke. Dabei wurde der Pkw so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro am Fahrzeug. An der Leitplanke wurden mehrere Felder beschädigt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Neustadt an der Orla:

Am Samstag gegen 06:45 Uhr befuhr eine 35-jährige Fahrzeugführerin die Landstraße von Neustadt an der Orla in Richtung Lichtenau. In einer Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Da es aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Straßengraben herauskam, musste ein Abschleppdienst bestellt werden. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Steinbrücken:

Am Samstag gegen 11:30 Uhr befuhr ein 82-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Citroen die Landstraße von Neustadt an der Orla in Richtung Schleiz. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Am Fahrzeug entstand hierbei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Der Fahrzeugführer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell