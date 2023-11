Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Anhänger verselbstständigt

Kollision mit Gegenverkehr und Hauswand

Hasenthal (ots)

Zum Glück lediglich Sachschaden ist duch einen Verkehrsunfall am Nachmittag des 25.11.2023 entstanden, als ein Pkw-Anhänger-Gespann die Saalfelder Straße in Hasenthal in Richtung Sonneberg befuhr. In der Ortslage löste sich sich die abnehmbare Anhängerkupplung komplett vom Fahrzeug, sodass sich der angekuppelte Pkw-Anhänger verselbstständigte, mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte und schließlich an einer Hauswand zum Stehen kam. Die Polizei kann nur wiederholt darauf hinweisen, dass sich jeder Verkehrsteilnehmer vor Fahrtantritt der Verkehrssicherheit seines Fahrzeuges vergewissern muss. Hierzu gehört auch die korrekte Installation der abnehmbaren Anhängerkupplung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell