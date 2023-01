Groß-Zimmern (ots) - Bislang Unbekannte haben am Montagvormittag (9.1.), im Zeitraum zwischen 8 und 11 Uhr, die Scheiben mehrerer Fahrzeuge in Groß-Zimmern beschädigt. In der Straße "Alte Gartenstraße" schlugen die unbekannten Vandalen eine Seitenscheibe eines dort geparkten grauen Opels ein. Auch in der Dieburger Straße und unter anderem in der ...

mehr