Reinheim (ots) - Zwei Autos gerieten in den vergangenen Tagen in das Visier unbekannter Krimineller. Hierbei machten sie sich an einem schwarzen Chevrolet, der im Stadtteil Georgenhausen in der Straße "Am Eberling" abgestellt war, zu schaffen. Unter Einwirkung von Gewalt gelangten sie in den Innenraum und entwendeten nach jetzigem Stand mehrere Spanngurte. Auch in ...

