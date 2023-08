LPI-GTH: Schwer verletzt

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Heute Morgen befuhr eine 62-jährige Fahrerin eines Kia die K22 von Sülzenbrücken in Richtung Apfelstädt. In einer dort befindlichen Rechtskurve kam die Frau nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und kam im Straßengraben zum Liegen. Die 62-Jährige verletzte sich und kam in ein Krankenhaus. Am Kia entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von circa 3.000 Euro, dieser wurde abgeschleppt. (jd) ...

