Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 20.12.2023 ereignete sich gegen 07:40 Uhr in Neuwied ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Fußgängerin durch einen PKW angefahren wurde. Der 20jährige PKW Fahrer befuhr die Straße Hofgründchen und beabsichtigte, als die Ampel grün zeigte, in die Andernacher Straße einzubiegen. Hierbei übersah er jedoch die querende 32jährige Fußgängerin, so dass er sie anfuhr. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand kein Sachschaden.

