POL-PDNR: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Altenkirchen (ots) - Am frühen Morgen des 20.12.2023 ereignete sich in Altenkirchen in der Hochstraße ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und eines Fußgängers. Der Pkw beabsichtigte aus der Rathausstraße kommend in die Hochstraße abzubiegen und erfasste hier ein über die Fußgängerfurt querendes ...

mehr