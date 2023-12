POL-NOM: Zwei Geschwindigkeitsmessungen am Sonntag

Bad Gandersheim (ots) - Am Sonntagnachmittag (15.10.2023) beobachtete ein aufmerksamer Zeuge zwei junge Männer, welche sich am Bahnhof Bad Gandersheim an einem an ein Verkehrszeichen angeschlossenen E-Bike zu schaffen machten. Die Täter rissen das Verkehrszeichen aus dem Boden und probierten mit diesem, das Fahrradschloss aufzubiegen. Der Zeuge informierte daraufhin ...

mehr