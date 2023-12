Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 20.12.2023 - Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten auf der B 414 am 19.12.2023

Altenkirchen (ots)

Am frühen Morgen des 19.12.2023 kam es auf der B 414 an der Abfahrt zur Hochstraße Altenkirchen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei Schwerverletzen. Ein aus Fahrtrichtung Ingelbach kommender Pkw beabsichtigte nach links in die Hochstraße abzubiegen und übersah einen entgegenkommenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw´s, wobei ein Fahrzeug durch die Wucht des Aufpralls auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde und dort von einem aus Fahrtrichtung Ingelbach nahenden Kleinbus erfasst wurde. Die beiden Fahrzeugführer der Pkw´s wurden schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Die B 414 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme an der Örtlichkeit voll gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Alle drei Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und wurden von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt.

