Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Blitzeis sorgt für zahlreiche Unfälle

Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis (ots)

Regenfälle auf eiskalten Boden haben am Mittwochmorgen Polizei und Rettungskräfte auf Trab gehalten: das Polizeipräsidium Ravensburg hat in seinem Zuständigkeitsbereich insgesamt 32 glättebedingte Verkehrsunfälle verzeichnet. Dabei entstand bei einem Großteil der Unfälle nur Blechschaden, bei 4 Unfällen wurden Personen leicht verletzt. Bei Neufrach ist gegen 5.30 Uhr eine Autofahrerin von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Sie wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt, ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Gegen 6 Uhr stürzte ein Radfahrer aufgrund der Glätte in Herbertingen. Auch er wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Bei einem Auffahrunfall in Pfullendorf wurde gegen 6.40 Uhr ebenfalls eine Person leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Überschlagen hat sich ein Pkw-Lenker kurz nach 8 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Bonndorf und Winterspüren. Der Fahrer kam auf eisglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab, wo der Wagen sich aufgrund der abschüssigen Böschung überschlug. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Schwerpunkt lag mit 19 Verkehrsunfällen im Landkreis Sigmaringen, gefolgt vom Landkreis Ravensburg mit zehn und dem Bodenseekreis mit drei glättebedingten Unfällen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell