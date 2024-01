Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet

Rund 3.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Mittwoch an einem Skoda angerichtet, der auf dem Parkplatz einer Schule in der Allmannsweilerstraße abgestellt war. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, suchte der Unfallverursacher im Anschluss das Weite. Hinweise von Zeugen, die den mutmaßlichen Parkrempler, der sich offenbar zwischen morgens und nachmittags ereignet hat, beobachtet haben, nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Langenargen

Nach Spiegelstreifer das Weite gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen Dienstagabend, 19 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.45 Uhr, in der Oberdorfer Straße einen abgestellten Ford Transit am Außenspiegel touchiert. Trotz des Sachaschadens in Höhe von rund 1.000 Euro flüchtete der Verursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise etwaiger Zeugen nehmen die Ermittler des Polizeireviers Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Markdorf

Von Straße abgekommen

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Mittwochmorgen kurz nach 7 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 7742 zwischen Markdorf und Unterraderach. Ein 20 Jahre alter Ford-Lenker kam am Beginn einer Linkskurve infolge Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab und schanzte eine mehrere Meter hohe Böschung hinunter. Dabei durchbrach er einen Weidezaun und kam rund 40 Meter neben der Fahrbahn in einer Wiese zum Stehen. Der junge Mann hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Westlicher Bodenseekreis

Seniorin fällt auf Gewinnversprechen rein

Blind vor Freude war offenbar eine Seniorin aus dem westlichen Bodenseekreis, als sie vergangene Woche von einem angeblichen Lotteriegewinn in Höhe von mehreren hunderttausend Euro erfuhr. Über Telefon erreichte sie die vermeintliche Glücksbotschaft, für die Auszahlung der Summe sei jedoch nur eine verhältnismäßig kleine Gebühr im Voraus zu bezahlen. Wie von den Betrügern gefordert, erwarb sie Gutscheine im Wert von rund 7.000 Euro und übermittelte die Codes an die angebliche Glücksfee. Erst als sie diese Woche erneut Geld für den Gewinn hätte bezahlen sollen, wurde sie hellhörig und erstattete Anzeige bei der Polizei, die nun Ermittlungen aufgenommen hat. Informationen zu dieser und anderen Betrugsmaschen finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

Überlingen

Zu schnell unterwegs - Auto überschlägt sich

Auf dem Dach liegen geblieben ist ein Auto nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen bei Bonndorf. Ein 24 Jahre alter VW-Fahrer war auf der Kreisstraße unterwegs und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Glätte nach links von der Fahrbahn ab. Der Polo rutschte eine Böschung hinab, überschlug sich und rutschte etwa 10 Meter weiter in ein Feld. Der24-Jährige blieb den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt. An seinem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf rund 2.000 Euro geschätzt wird.

Hagnau

Ohne Führerschein unterwegs

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 57 Jahre alter Autofahrer rechnen, den Polizeibeamte am Dienstagnachmittag in der Hauptstraße kontrolliert haben. Die Polizisten waren auf den Fahrer aufmerksam geworden, weil er offenbar ohne Sicherheitsgurt unterwegs war. Wie sich bei der weiteren Überprüfung schnell herausstellte, hatte er darüber hinaus auch gar keinen Führerschein. Bei weiteren Recherchen fiel auf, dass er bereits mehrfach wegen unerlaubten Fahrens angezeigt wurde. Er muss nun mit einer weiteren Anzeige rechnen.

