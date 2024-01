Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Aggressiver Gast verbringt Nacht in Arrestzelle

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 42-Jähriger rechnen, der am Mittwoch gegen 22.30 Uhr in einer Gaststätte in der Kornhausgasse mehrere Gäste belästigt hat. Eine alarmierte Polizeistreife erteilte dem deutlich alkoholisierten Mann einen Platzverweis, dem dieser jedoch nicht nachkam. Als die Beamten in der Folge die Personalien des 42-Jährigen erheben wollten, wurde er zunehmend aggressiver und musste von der Streifenbesatzung in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte sich der 42-Jährige und sperrte sich gegen das Anlegen der Handschließen. Er wurde mit Unterstützung einer zweiten Polizeistreife auf das Polizeirevier gebracht, wo er die restliche Nacht in einer Arrestzelle verbringen musste. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Zudem wird er die Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung begleichen müssen.

Ravensburg

Auf Anhänger aufgefahren - Polizei sucht Unfallverursacherin

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 15 Uhr sucht die Polizei die Fahrerin eines roten Kleinwagens. Die Frau fuhr auf der Schussentalbrücke auf den Anhänger eines vorausfahrenden 72-jährigen BMW-Fahrers auf, als dieser an einer Ampel halten musste. Im Gespräch mit dem 72-Jährigen gingen beide davon aus, dass am Anhänger kein Sachschaden entstanden ist, weshalb die Frau ihre Fahrt fortsetzte, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Erst im Nachhinein stellte der Senior fest, dass durch den Aufprall der Anhänger gegen den BMW geprallt ist und an diesem ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro zurückblieb. Das Polizeirevier Ravensburg schließt Fahrerflucht aus, bittet aber Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf die Frau oder deren roten Kleinwagen geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Fahrzeuge streifen sich - ein Verletzter

Leichte Verletzungen hat ein 50-Jähriger am Mittwoch kurz vor 19 Uhr bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 18 Jahre alter Ford-Fahrer übersah den Toyota des 50-Jährigen beim Ausfahren aus einem Betriebsgelände in der Argonnenstraße und streifte diesen. Eine medizinische Versorgung des 50-Jährigen vor Ort war nicht vonnöten. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Baienfurt

Von Fahrbahn abgekommen - eine Verletzte und hoher Sachschaden

Eine leicht verletzte Person und rund 60.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz nach 12 Uhr auf der B 30 ereignet hat. Eine 21-Jährige verlor zwischen den Anschlussstellen Weingarten und Baindt auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Mercedes und kam nach rechts von der Straße ab. Dort überschlug sich der Wagen mehrmals und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 21-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde vom Abschleppdienst geborgen. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden.

Bad Waldsee

Medizinischer Notfall - Unfall ist die Folge

Schwere Verletzungen hat eine 26 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz vor 11 Uhr auf der L 316 erlitten, die durch ihr Eingreifen mutmaßlich Schlimmeres verhindert hat. Ein 25-Jähriger war mit seinem Seat und der 26-Jährigen als Beifahrerin bei Neuurbach unterwegs, als er wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über den Wagen verlor. Die 26-Jährige bemerkte dies und ergriff das Steuer, um das Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bringen. Dabei kollidierte der Seat seitlich gegen das Heck eines vorausfahrenden Sattelzugs und im weiteren Verlauf seitlich mit dem entgegenkommenden Skoda eines 71-Jährigen. Schließlich kam der Seat nach links von der Fahrbahn ab, wo sich der Wagen im Grünstreifen überschlug. Ein Rettungswagen brachte die 26-Jährige zur Behandlung ihrer Verletzungen in eine Klinik. Der 25-jährige Lenker des Seat war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme wieder ansprechbar, wurde vom Rettungsdienst jedoch ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Seat, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Lkw wird auf rund 5.000 Euro beziffert, während am Skoda rund 3.000 Euro Sachschaden entstand. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen bis gegen 13 Uhr voll gesperrt.

Wangen

Polizei sucht nach Spiegelstreifer Unfallbeteiligten

Nach einem Verkehrsunfall auf der L 320 zwischen Niederwangen und Wangen am Mittwoch kurz nach 18 Uhr sucht die Polizei einen Unfallbeteiligten. Die Außenspiegel des Unbekannten und eines 35-jährigen Fiat-Lenkers streiften sich auf Höhe Lottenmühle, wodurch am Fiat Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand. Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt in Richtung Wangen fort. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unbekannten oder dessen Fahrzeug geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen melden.

Leutkirch

Unbekannte entwenden Fahrzeug

Einen Audi Q8 haben Unbekannte am frühen Mittwochmorgen kurz nach 2 Uhr in der Bischof-Leiprecht-Straße entwendet. Ersten Erkenntnissen der Ermittler des Polizeireviers Leutkirch zufolge verschafften sich die Täter Zugang zum Keyless-Go-System des Wagens, konnten diesen so starten und entwenden. Da der Diebstahl erst am Morgen bemerkt wurde, verliefen polizeiliche Fahndungsmaßnahmen ergebnislos. Die Ermittlungen zum Verbleib des Fahrzeugs, das einen Wert von rund 80.000 Euro hat, dauern an. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Bad Wurzach

Frau entgeht knapp Betrug

Auf dreiste Art und Weise haben Betrüger am Dienstag versucht, eine 69-Jährige um ihr Erspartes zu bringen. Die Frau erhielt auf ihrem Computer eine Nachricht, dass sich ein Trojaner darauf befinde und schnell Kontakt mit einem Softwareunternehmen aufgenommen werden müsse. Dem kam die 69-Jährige nach und gewährte dem angeblichen Service-Team von Microsoft Zugriff auf ihren Rechner, indem sie eine App herunterlud und den Code dafür weitergab. Erst als die Betrüger behaupteten, anstehende Überweisungen auf russische Konten im Online-Banking nur stoppen zu können, indem die 69-Jährige die zugehörigen TANs übermittelt, bemerkte die Frau die betrügerischen Absichten. Sie kappte die Verbindung und verständigte die Polizei. Diese warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Gewähren Sie einem unbekannten Gesprächspartner am Telefon niemals Zugriff auf Ihren Rechner, um beispielsweise eine Fernwartungssoftware zu installieren. Geben Sie auf keinen Fall private Daten wie Bankkonto- oder Kreditkartendaten oder Zugänge zu Kundenkonten (z.B. Paypal) heraus. Sollten Sie dennoch Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei. Weitere Informationen finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

