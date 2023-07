POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - ++ Einbruchdiebstahl aus PKW ++ Harpstedt. Am Samstag, den 15.07.2023, ist es in der Zeit zwischen 14:45 und 15:05 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz am Börderweg zu einem Einbruch in einen PKW gekommen. Nach Einschlagen des Beifahrerfensters wurde durch den bislang unbekannten Täter ein Portemonnaie aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 1000EUR geschätzt. Zeugen, ...

